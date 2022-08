Stiri pe aceeasi tema

- Administrația județeana condusa de Iustin Cionca va marca astazi o noua borna a incompetenței: in ședința de Consiliu Județean de astazi, consilierii vor vota incetarea Contractului de acordare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații companiilor aeriene de pe Aeroportul Arad in contextul…

- Ministerul Investitiilor si proiectelor Europene (MIPE) a lansat masuri de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediul de afaceri in ultimele trei luni iar pana in acest moment toate se implementeaza conform asteptarilor, a anuntat ministrul de resort, Marcel Bolos. „Primim o noua veste buna din…

- ”Comisia Europeana a anuntat aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Romania in valoare de 358 milioane de euro pentru sustinerea intreprinderilor in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca aceasta respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. Prin aceasta masura sunt sprijinite investitiile…

- Comisia Europeana și Moderna au ajuns la un acord pentru a raspunde mai bine necesitaților statelor membre in materie de vaccinuri impotriva COVID-19 pentru sfarșitul verii și pentru perioada de iarna. Acordul va asigura accesul autoritaților naționale la vaccinuri, inclusiv la vaccinuri adaptate variantelor,…

- Dupa mai bine de un an de la apariția in ziarul Național a interviului cu dr. bronho-pneumolog Flavia Groșan, care folosea propria schema de tratament pentru vindecarea de Covid, iata ca apar și confirmarile pe plan mondial. Astfel, medici din toata lumea prescriu acum claritromicina in Covid, antibioticul…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 605 milioane EUR (aproape 3 miliarde RON), menita sa sprijine intreprinderile mici și mijlocii care iși desfașoara activitatea in sectorul construcțiilor și care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema va sprijini, de asemenea, proiectele…

- Comisia aproba o schema romaneasca in valoare de 605 milioane EUR pentru sprijinirea IMM-urilor care iși desfașoara activitatea in sectorul construcțiilor, afectate de pandemia de coronavirus, potrivit unui comunicat de presa remis pentru Romania Libera. Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 605 milioane euro (aproape 3 miliarde lei), menita sa sprijine intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in sectorul constructiilor si care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema va sprijini, de asemenea,…