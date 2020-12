Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de migranti din Irak si Siria au fost prinsi, in noaptea de luni spre marti, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr-un camion, informeaza Agerpres.In apropiere de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, la aproximativ 50 de metri fata de linia…

- Zece migranti din Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi in doua camioane cu marfuri care au fost verificate in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Conform unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Politia de Frontiera…

- Doua grupuri de migranti din Siria si Irak au incercat, in noaptea de joi spre vineri, sa treaca ilegal granita in Ungaria, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, folosind documente de identitate bulgaresti. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Politia de Frontiera Arad, primul…

- Mai multe grupuri de migranti, in total 70 de straini din trei tari, au fost descoperite incercand sa treaca ilegal frontiera spre Ungaria, in noaptea de vineri spre sambata, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II.

- Doua grupuri de migranti, in total 25 de persoane, care urmau sa iasa ilegal din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II au fost oprite de autoritati, in ultimele 24 de ore. In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera aradeni au verificat, la iesirea din tara, un TIR condus…

- Peste 50 de migranti sirieni si palestinieni au fost prinsi, luni dimineata, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion si un microbuz de marfa, ei fiind prinsi la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. La acest punct s-a prezentat, pentru iesirea din tara, un…

- Șapte migranți din Siria, Arabia Saudita si Afganistan au fost prinși in județul Arad la frontiera cu Ungaria in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara. Poliția de Frontiera anunța ca la Nadlac au fost prinși intr-un autoturism, cinci migranți din Siria si Arabia Saudita, la 800 de metri de frontiera…