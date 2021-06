De acum inainte, femeile adulte, necasatorite, divorțate sau vaduve nu mai au nevoie de autorizația prealabila a unui tutore de sex masculin pentru a putea trai singure, in urma unui „amendament” al legii Sharia. Aceasta modficare reprezinta inca un pas catre autonomie pentru femeile saudite. Autoritațile judiciare din regast au validat recent un paragraf din legea […] The post Arabia Saudita le da voie femeilor sa traiasca singure, fara acordul unui barbat first appeared on Ziarul National .