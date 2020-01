Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem pentru Securitate Nationala din Iran a avertizat, vineri seara, ca va razbuna moartea generalului Qassem Soleimani, ucis de armata americana in Bagdad, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. „America trebuie sa stie ca atacul criminal impotriva generalului Soleimani a fost cea mai…

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american „hazardat” ce va fi urmat de „amplificarea tensiunilor in regiune”, informeaza Reuters si AFP. „Asasinarea lui Soleimani (…) constituie o miscare riscanta ce va…

- Cotatia barilului de petrol a crescut vineri dupa ce anuntul mortii influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, a provocat ingrijorari pe piata cu privire la o escaladare a tensiunilor in regiune, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In jurul…

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american "hazardat" ce va fi urmat de "amplificarea tensiunilor in regiune", informeaza Reuters si AFP. "Asasinarea lui Soleimani (...) constituie o miscare riscanta ce…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor Quds, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa".

- CHIȘINAU, 16 - Sputnik, Nikolai Protopopov. Inca nu este intercontinentala, dar nu mai este nici doar tactica - acum cateva zile, de la baza aeriana Vandenberg din California a fost lansat un prototip al unei noi rachete balistice non-nucleare. O racheta lansata de la o instalație mobila de la sol…

- Arabia Saudita a anuntat pe 27 septembrie oferirea pentru prima data de vize turistice, deschizandu-si astfel portile turistilor, in incercarea de a-si diversifica resursele, deocamdata complet dependente de petrol. "In zece zile, aproximativ 24.000 de straini au intrat in Arabia Saudita cu…