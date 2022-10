Mars de protest la Constanta impotriva crimelor de razboi ale Rusiei in Ucraina. Participa mai multi cetateni ucraineni

Sambata, 15 octombrie, in intervalul orar 15:00 ndash; 19:00, va avea loc un protest, la Constanta, in urma crimelor comise de trupele rusesti in Ucraina. Participantii… [citeste mai departe]