Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american a anunțat joi ca a numit un emisar special și ca va folosi diplomația pentru a incheia conflictul militar soldat cu 110.000 de morți, potrivit BBC.Noul lider de la Casa Alba a indeplinit o promisiune din campanie și a anunțat ca SUA vor inceta sprijinul pentru acțiunile ofensive…

- Formula E isi mentine planurile de a incepe sezonul in aceasta luna cu doua curse in Arabia Saudita, desi regatul arab a blocat accesul cetatenilor din 20 de tari pentru a preveni raspandirea pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, citati de Reuters, potrivit Agerpres. Regatul…

- Noua tulpina de coronavirus descoperita in Africa de Sud a ajuns in 12 țari. Specialiștii se tem ca mutația ar scadea eficacitatea vaccinurilor. Varianta a fost descoperita in urma cu doua luni in Africa de Sud. Acum a fost depistata deja in alte douasprezece țari, printre care Germania, Marea Britanie,…

- Franta incepe duminica, 27 decembrie, campania de vaccinare anti-Covid-19, a anuntat azi pe Twitter ministrul francez al Sanatatii, transmte agerpres . Campania va debuta in Franța cu persoanele cele mai vulnerabile, cum sunt varstnicii, a mentionat ministrul Olivier Veran. El a mai afirmat, intr-o…

- Un studiu global realizat de compania de cercetare Ipsos plaseaza Canada ca fiind țara care va domina relațiile internaționale in urmatorul deceniu, urmata de Germania și Franța. La fel ca in ediția anterioara, Canada ocupa poziția fruntașa in acest top (81%), cu sprijinul unor state sud-americane (Columbia,…

- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest capitol, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Ministerul italian al Sanatatii a anuntat 649 de noi decese in ultimele…

- Tesla Inc a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului american de vehicule electrice, transmite Reuters. In prezent, pretul pentru Model S in Germania se situeaza la 81.990 euro (97.699,28 dolari), comparativ…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre inregistrarea aglomerațiilor la unele secții de votare din strainatate precum Belgia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel.