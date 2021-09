Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Turcia s-au vazut puse intr-o situație inedita, dupa ce o misiune de cautare a unei persoane disparute s-a terminat cu bine, dar cu o intorsatura ciudata. Autoritațile din Turcia s-au vazut puse intr-o situație inedita, dupa ce o misiune de cautare a unei persoane disparute s-a terminat…

- Beyhan Mutlu, in varsta de 50 de ani, a fost dat disparut de familie marți dimineața, dupa ce nimeni nu mai știa nimic de el de cateva ore. Cu o seara inainte, barbatul, care locuiește in provincia turca Bursa, bause impreuna cu prieteni, dupa care a ajuns intr-o padure, relateaza publicația Daily Sabah…

- Loredana Groza este internata la Matei Balș dupa ce a fost diagnosticata cu SARS-COV-2. Ea a ajuns la spital cu Ambulanța, iar in prezent se afla internata. Potrivit infomațiilor postate chiar de ea pe contul de facebook, starea ei este buna. Loredana a fost unul dintre artistii care au intretinut atmosfera…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, o ședința de lucru privind inceperea noului an școlar, la care vor participa ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Intalnirea acestora va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17.00. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- In timp ce mii de afgani fug de țara, Turcia a anunțat construcția unui zid de-a lungul frontierei sale cu Iranul, care era in plan din 2017, pentru a face fața unui potențial val de refugiați din Afganistan. Zidul va avea 295 kilometri lungime și va fi intarit cu sarma ghimpata și șanțuri, scrie BBC,…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele…

- O centrala termica din sudul Turciei, aflata pe coasta Marii Egee, a fost evacuata miercuri intrucat era amenintata de un incendiu uriaș care nu poate fi stins de aproape o saptamana, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, intr-un interviu televizat, ca centrala termica „risca…

- 150 de jandarmi, polițiști și localnici cauta de mai bine de 10 ore o fetița in varsta de cinci ani. Un elicopter s-a ridicat in aceasta dimineața de la sol și survoleaza zona. Este vorba de satul Gavanesti, comuna Sageata, din Buzau. Parinții au sesizat lipsa copilei miercuri seara , in jurul orei…