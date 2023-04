Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de externe iordanian, Ayman Safadi, a denuntat marti ca 'rasiste' comentariile ministrului de finante israelian, ultranationalistul Bezalel Smotrich, dupa ce acesta a vorbit duminica de la un pupitru decorat cu o harta in care Israelul includea toata Iordania si teritoriile palestiniene, transmite…

In condițiile in care Europa se apropie rapid de finalul sezonului de incalzire de iarna, exista o incredere tot mai mare ca regiunea va avea un volum record de gaze inca in depozite, ceea ce va duce la o presiune in scadere asupra prețurilor futures, relateaza APA citand Reuters.

Numarul morților din Turcia in urma cutremurului devastator de luna trecuta a crescut la 45.089, a anunțat miercuri Autoritatea de gestionare a dezastrelor și a situațiilor de urgența (AFAD). Bilanțul total, incluzand si victimele din Siria, a ajuns la aproximativ 51.000, scrie Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „Corriere della Sera" ca liderul francez Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters.

Declarațiile fostului prim-ministru italian Silvio Berlusconi cu privire la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sunt inacceptabile, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina, Oleg Nikolenko, potrivit RBC.

Regatul Unit spera ca tancurile Challenger 2 pe care le-a promis Ucrainei in scopul contracararii invaziei ruse vor ajunge in aceasta tara la sfarsitul lui martie, a anuntat joi guvernul britanic, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

Snam iși propune sa stimuleze rolul Italiei in sistemul energetic european prin noua sa strategie de investiții, a declarat joi noul sau CEO la prezentarea planului grupului pentru 2026, scrie Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina, informeaza Reuters, potrivit News.ro.