"Ar putea canta pe cele mai mari scene ale lumii!": Patru de DA pentru George Iota, de 17 ani, din Tulcea, la Romanii au talent

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gatcin are 38 de ani, este din Constanța și a primit cel de-al zecelea Golden Buzz de la Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 5 aprilie. Andra a fost fascinata de artista care a oferit un moment spectaculos pe scena de la Pro TV, interpretand o melodie a Aurei Urziceanu. „Cum sa cante…

- Florin Calinescu a facut dezvaluiri de senzație la Romanii au Talent, sezonul 11. Iata cum a ajuns acesta sa intre la facultatea de teatru. Astfel ca unul dintre concurenții emisiunii i-a adus nostalgii lui Florin Calinescu, care le-a povestit și celorlalți jurați cum a intrat la facultatea de actorie.…

- Diana Rad, o tanara de 17 ani din Ocna Mureș i-a lasat fara cuvinte pe jurații de la „Romanii au talent”, in aceasta seara, cu vocea ei angelica, iar aceștia au rasplatit-o cu 4 de DA. Diana are 17 ani și este originara din Ocna Mureș. Concurenta a marturisit ca face parte dintr-un cor al unei biserici…

- Prestigiosul show de televiziune „Romanii au talent” de la Pro Tv a revenit pe micile ecrane și așa cum ne-a obișnuit, ne uimește cu noi reprezentații. Daca ediția precedenta, care a fost puternic afectata de pandemie, a adus o adaptare in finala, acolo unde Bacaul a avut-o reprezentanta pe Aura Marcu,…

- Vineri seara, la PRO TV, Filip Cioc l-a impresionat pana la lacrimi pe Florin Calinescu, juratul de la Romanii au talent apasand primul Golden Buzz al sezonului 11. In ciuda faptului ca are deficiente de vedere, Filip Cioc isi urmeaza neabatut visul si depaseste barierele aparute in viata sa de zi cu…

- Aseara, la emisiunea Romanii au talent, Florin Calinescu a fost impresionat de unul dintre concurenti.Abi Nasr Boutros este originar din Liban, din tata libanez si mama armeanca, si de 12 ani traieste in Constanta, alaturi de sotia sa, pe care a cunoscut o pe Mirc. Mosteneste urechea muzicala de la…

- Sezonul 11 al emisiunii Romanii au Talent a inceput de la 20:30, la Pro TV. Din juriu fac parte Andra, Andi Moisescu, Alexandra Dinu și Florin Calinescu. Cum și-au facut apariția jurații de la Romanii au talent Jurații și-au facut apariția, ca de fiecare data, intr-o tona eleganta și cu foarte mult…