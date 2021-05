Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 8 mai, intre orele 9-15, in localitatea Liebling se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Luni, 10 mai, intre orele 08-16, in localitatea Homojdia Aquatim va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului…

- Doua strazi din Rodna și Prundu Bargaului raman fara apa potabila azi, 12 aprilie 2021, pentru cateva ore – anunța Aquabis. In zona s-au produs defecțiuni: Astazi, 12 aprilie 2021, intre orele 08.30 – 14.00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea RODNA, pe strada Horia. In acest interval…

- Vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9 – 14, in localitatea Bacova se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție a apei. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. De asemenea, vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9 și 14, in localitațile Sacoșu Turcesc și Ohaba…

- In perioada 24 – 26 martie, intre orele 9 – 15, se fac spalari cu apa și aer in localitatea Șag. Aquatim a anunțat urmatorul program: miercuri, 24.03, pe strazile III, IV și VI; joi, 25.03, pe strazile II, III și IV, iar vineri, 26.03, pe strada CXIV și parțial CXI. Pe tronsoanele de conducta […] Articolul…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 19 martie 2021, pe strada 1 Decembrie din Bistrița – anunța Aquabis. Astazi, 19 martie 2021, intre orele 10:00 – 14:00, se va sista furnizarea apei potabile in localitatea Bistrita str. 1 Decembrie – parțial (blocurile de la fostul magazin Romarta) . Masura este necesara…

- O defecțiune pe rețeaua de distribuție a apei a fost semnalata astazi, 5 martie 2021, in Feldru – anunța Aquabis. Localnicii raman fara apa, pentru cateva ore: Astazi, 5 martie 2021, intre orele 11.00 – 16.00, se va sista PARȚIAL furnizarea apei potabile in localitatea FELDRU. Vor fi afectate strazile…

- O defecțiune a fost semnalata astazi, 22 februarie 2021, pe rețeaua de distribuție a apei din Dorolea și Valea Poieni – anunța Aquabis. Astazi, 22 februarie 2021, de la ora 09:30 pana la ora 19:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Valea Poieni și Dorolea. In acest interval se…

- Locuitorii de pe str. Victoriei, nr. 132 din Baia Mare raman fara apa miercuri, 17 februarie, in intervalul orar 10.00 – 14.00 din cauza unor lucrari de inlocuire branșament. Nu vor avea apa in același interval orar nici localnicii din Catalina, Coltau, Sacalașeni din cauza unor lucrari de reparații.…