Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. In data de 14 aprilie 2022, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Execuție rețele de apa și canalizare Faget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș”, cu Asocierea S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. - S.C. FORMIN S.A. - S.C. TERMOPRO EDIL S.R.L. - S.C. DINU INSTAL…

- Vicepremierul Raluca Turcan anunța faptul ca s-au aprobat de catre Comisia Europeana fonduri in valoare de 84,2 milioane euro pentru prima etapa a Proiectului de apa și canal Sibiu/Brașov. Este un proiect care va ajuta oameni din 46 de localitați din județele Sibiu și Brașov. Fii la curent…

- „A fost semnat astazi Contractul pentru modernizarea unui sector al DN7 cuprins intre Baldana si Titu ! Acest sector de drum national va fi largit la 4 benzi pe o lungime de 21,4 km, pana in anul 2024. Asocierea de constructori romani si italieni are la dispozitie 6 luni pentru proiectare si 20 de luni…

- In data de 28 februarie 2022, Aquatim a semnat impreuna cu ASOCIEREA CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG, contractul de lucrari „Proiectare si execuție uscator de namol și valorificarea energetica a namolului” in valoare de 51.767.642,50 lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional…

- In data de 28 februarie 2022, Aquatim a semnat impreuna cu ASOCIEREA CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG, contractul de lucrari „Proiectare si execuție uscator de namol și valorificarea energetica a namolului” in valoare de 51.767.642,50 lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional…

- Vineri, 11 februarie, intre orele 9 și 14, in Pietroasa Mare se vor face lucrari de spalare și dezinfecție a rețelei de distribuție. In acest interval, presiunea va fi scazuta. De asemenea, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție și in localitați. Ca urmare, vineri, 11 februarie,…

- In data de 8 februarie 2022, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Executie retele de apa și canalizare Checea, Cenei”, cu Asocierea TUBULAR TEHNOSISTEM SRL – FORMIN SA – TERMOPRO EDIL SRL – DINU INSTAL SRL. Contractul aparține „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat luni contractul pentru finantarea din fonduri europene a studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru Drumul Expres Craiova -Targu Jiu.