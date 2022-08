Aquatim intrerupe luni, 29.08.2022, intre orele 9-15, furnizarea apei in localitatile Butin, Percosova, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic pentru lucrari de spalare si igienizare la retteaua de distributtie a apei. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, se ... The post Aquatim anunta spalari la retelele de distributie a apei in mai multe localitati din Timis appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .