- DEZASTRU Incendiul de padure de la Oituz n-a fost stins nici dupa o saptamana: 30 de pompieri acționeaza in zona Nu mai puțin de 30 de pompieri și 8 voluntari incearca sa stinga, sambata, incendiul de padure de la Oituz, județul Bacau. Incendiul a izbucnit duminica trecuta, iar de atunci pompierii…

- S-a inceput reconfigurarea zonei Cocoșul de Aur din Municipiu. Pentru un disconfort cat mai mic in trafic, lucrarile vor avea loc preponderent noaptea, in funcție de starea vremii. Autoritațile prognozeaza ca acestea vor fi finalizate pana luni. S-a preluat sugestia venita de la cetațeni, privind intrarea…

- Primaria Sebeș anunța ca incepe vaccinarea anti-COVID a populației cu a treia doza. Care sunt categoriile cu prioritate Primaria Municipiului Sebeș anunța cetațenii ca din data de 28 septembrie 2021 incepe administrarea celei de-a treia doze de rapel la Centrul de vaccinare Sebeș, situat la sediul Centrului…

- In fața semnalelor din ce in ce mai ingrijoratoare privind extinderea pandemiei de COVID-19, Guvernul Romaniei prin Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea nr. 70 de astazi, 16 septembrie. Practic, sunt prezentate in funcție de diferite scenarii care sunt restricțiile de care…

- Ministrul Muncii anunța controale și modificari legislative pentru verificarea cazurilor de munca subdeclarata Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca a fost declanșata o campanie naționala, prin Inspecția Muncii, pentru a verifica legalitatea relațiilor de munca in anumite domenii de activitate…

- ANRE a modificat, pe 1 septembrie, decizia sa anterioara prin care a stabilit marjele la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale, la comercializarea cu ridicata și comercializarea cu amanuntul a gazului lichefiat și, totodata, a modificat marja la comercializarea cu amanuntul…

- Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau in calitate de administrator al drumurilor publice din mun. Bacau, in baza solicitarii Biroului Rutier Bacau aduce la cunoștința modificarea sistematizarii rutiere pe strada Mihail Kogalniceanu la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De luni, 23 august, se va putea merge din nou gratuit cu autobuzul in Cluj, cu conditia efectuarii a 20 de genuflexiuni, anunta Ziua de Cluj. Programul "Biletul de Sanatate" revine in orasul transilvanean dupa succesul de anul trecut. In perioada octombrie – decembrie 2020, in cadrul proiectului-pilot…