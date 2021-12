Aquatim amână cu o zi lucrările de pe strada Mareșal Prezan Lucrarile programate pentru joi, 9 decembrie, se reprogrameaza pentru 10 decembrie. Astfel, vineri, intre orele 8.30 și 16, pe strada Mareșal Constantin Prezan se vor executa legaturi de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei ... The post Aquatim amana cu o zi lucrarile de pe strada Mareșal Prezan appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 9 decembrie, intre orele 8.30 și 16, pe strada Mareșal Constantin Prezan Aquatim va executa legaturi de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Calea…

- Luni, 15 noiembrie, intre orele 9 și 14, pe strada Avram Imbroane se va executa o conectare de conducta. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei pe strada Gheorghe Adam. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare…

- Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 12 noiembrie in Herendești, pe 15 și 16 noiembrie in Lugojel, pe 16 noiembrie in Sinersig și Ohaba-Forgaci, pe 17 noiembrie in Silagiu, pe 17 și 18 noiembrie in Gavojdia, pe 17, 18 și 19 noiembrie in ...…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 12 noiembrie, intre orele 8-16, Aquatim va opri apa in Balinț, Targoviște și Ohaba Lunga, iar in Faget presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8-15, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 9 noiembrie in Ohaba-Forgaci și Boldur, pe 10 noiembrie in Pietroasa Mare și Chevereșu Mare,…

- Lucrarile de pe strada Mareșal Constantin Prezan sunt departe de a fi finalizare, iar, in consecința, saptamana viitoare se va inchide circulației o noua porțiune din aceasta strada. Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a avizat inchiderea circulației rutiere pe strada Mareșal…

- Una dintre acuzațiile aduse de actuala administrație precedentei se referea la lipsa unei viziuni comune a departamentelor din subordine referitor la lucrarile efectuate in oraș. Acum, primarul Dominic Fritz spune ca a reușit sa coordoneze acțiunile celor de la Aquatim și de la Colterm, societați care…

- Marți, 21 septembrie, intre orele 8 și 16, in localitatea Coșava se va efectua spalarea și dezinfectarea rezervorului și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte…