Aquabis: Se întrerupe apa potabilă în Budacu de Jos, Buduș, Simionești și Monariu In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 15 iulie 2023, de la orele 22.00, pana duminica 16 iulie 2023, la orele 14.00 (estimativ) in localitațile Budacu de Jos, Buduș, Simionești și Monariu. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil. Menționam ca apariția avariilor pe rețeaua publica de alimentare cu apa nu poate fi anticipata. Ea este, de cele mai… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile astazi, 9 iulie 2023, incepand cu ora 11.00 pana la ora 16.00 (estimativ) in localitațile Jelna, Budacul de Jos, Buduș, Monariu și Simionești. „Va asiguram ca…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 8 iulie 2023, intre orele 05.00 – 16.00 (estimativ), in Beclean – partea de jos a orașului, de la Piața Mica pana la ieșirea spre Dej. „Va asiguram ca o echipa de…

- Din cauza faptului ca sistemul de alimentare cu apa este suprasolicitat in aceasta perioada, procesul de acumulare a apei in rezervoare este afectat. Aquabis anunța sistarea furnizarii apei potabile in patru localitați ale județului. „In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua noua de distribuție…

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 19 iunie 2023, intre orele 09:00 – 14:00 ( estimativ ) in localitatea Beclean – Zona Agrement Figa – total. Intre orele 15:15 – 19:00 (estimativ),…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, compania noastra anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile astazi , 04 Iunie 2023, incepand cu ora 11.40 pana la ora 21.00 (estimativ) in localitațile Budacul de Jos, Buduș, Monariu și Simionești. Va asiguram…

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 27 mai 2023, de la ora 09.30 la ora 14:00, in Bistrița, pe str. Garoafei (parțial) și strazile adiacente. De la ora 09.45 la ora 15:00,…

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 18 mai 2023, intre orele 10:30 – 14:00 (estimativ) in localitatea Sarata, pe strazile Bisericii și Florilor – total. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla…

- Se intrerupe apa potabila astazi, in Bistrița, Orheiul Bistriței, Buduș și Budacul de Jos, anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 08 mai 2023, de la ora 10.00 pana la ora 16.00 (estimativ)…