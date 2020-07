AQUABIS: O stradă din Beclean rămâne azi fără apă Astazi , 28.07.2020, intre orele 09:30 – 16:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Beclean, pe strada George Cosbuc. In acest interval se vor executa unele lucrari de remediere a unei defecțiuni aparute pe rețeaua de apa. In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a apei potabile, s-ar putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (cresterea turbiditatii), fapt pentru care, inainte de consum, va rugam lasati sa curga apa cateva minute pentru limpezire. S.C. AQUABIS S.A. isi cere scuze fata de consumatori pentru disconfortul aparut in acest interval.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

