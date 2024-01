Aproximativ 900 de animale aflate in situatii de pericol, salvate in 2023 de politisti

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 47 de persoane a iesit in afara partii carosabile, marti dimineata, la Doaga, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse.„Politistii rutieri au intervenit in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Doaga. Un autocar cu 47 de persoane a parasit partea carosabila. Nicio persoana…

- Zeci de persoane, salvate cu elicopterele SMURD in prima saptamana a anuluiElicopterele SMURD au salvat, in prima saptamana a anului, 65 de persoane aflate in situații limita, a anunțat luni Inspectoratul General de Aviație al MAI, potrivit Agerpres. In perioada 1-7 ianuarie, echipajele de…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia, in cooperare cu SVSU Zlatna, au intervenit, luni dimineața, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in zona Paraul Gruiului. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA. A ars o anexa gospodareasca, pe aproximativ 20 mp. Pompierii militari impreuna cu pompierii…

- Polițiștii din Constanța au facut 7 percheziții la persoane suspectate de proiectarea și execuția unei construcții fara respectarea reglementarilor tehnice, prin care a fost pusa in pericol viața și integritatea oamenilor, a transmis IGPR. Prejudiciul este de 2.000.000 de lei, adica 400.000 de euro.Cercetarile…

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost prins in Germania. Polițiștii germani l-au reținut marți seara la Augsburg, in urma unei colaborari intre Politia Romana si politia germana.

- Nr. 1.297 din 6 octombrie 2023 INTERVENTII ALE POLITIEI ROMANE In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 3.100 de solicitari ale cetatenilor, au fost constatate peste 9.200 de fapte contraventionale si 792 de permise de conducere au fost retinute. La data de 5 noiembrie a.c., politistii…

- Din dispozitia conducerii Ministerului Afacerilor Interne, actiunea BLOCADA, organizata pentru prevenirea combaterea unor situatii de risc si mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica, a continuat si la data de 24 octombrie 2023, dispozitivele curente fiind suplimentate. Din dispozitia…

- In baza planului BLOCADA, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a actionat, in noaptea de sambata spre duminica, in sistem integrat, in colaborare cu Directia Generala de Politie Locala, Oficiul pentru Protectia Consumatorului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov,…