Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESANr. 386 din 14 august 2023 Numarul permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare eliberate in 2023, in crestere fata de 2022 Peste 770.000 de certificate de inmatriculare si aproape 512.000 de permise conducere au fost eliberate de structurile Directiei Generale Permise…

- Romanii care au obținut inițial permisul de conducere in Romania, iar apoi au ales sa il preschimbe cu un permis de conducere strain, vor putea da un nou examen pentru obținerea permisului romanesc fara a mai urma cursurile de pregatire in cadrul școlii de conducatori auto, conform unei ordonanțe pregatite…