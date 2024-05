Stiri pe aceeasi tema

- Porturile maritime de la Dunare, de la Sulina, Tulcea, Isaccea, Galați și Braila, au fost incluse in Planul de acțiune „Europa ESPO” a Comisiei Europene, prin care vor fi alocate peste 80 de miliarde de euro pentru investiții in modernizarea instalațiilor și infrastructurii portuare, trecerea la energia…

- Ovidiu Tercu a adus Observatorul Astronomic de la Galati pe locul opt in Europa si pe locul 40 in lume in ceea ce priveste observatiile pe care le-a efectuat asupra asteroizilor si cometelor, in urma raportarii a peste 1.100 asemenea corpuri ceresti si a peste 11.000 de pozitii ale acestora

- Intre Focșani și Braila se va circula mai bine, mai repede și mai lejer, pe drumul expres care a primit, azi, Acord de mediu, de la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (ANPM). Sectorul „Drum expres Focșani-Braila” face parte din proiectul național denumit ”Milcovia Expres”, care realizeaza legatura…

- Europa se indreapta pe nesimtite spre pozitia in care va fi dependenta de ingrasamintele rusesti, la fel cum a fost cu gazele naturale, avertizeaza unul din cei mai mari producatori europeni de ingrasaminte agricole, scrie Financial Times. Ingrasamintele pe baza de azot, care sunt cele mai importante…

- Un nou val de preocupari privind confidențialitatea și respectarea normelor GDPR a lovit Europa, de data aceasta avandu-l pe ChatGPT in centrul atenției. O plangere depusa de grupul de protecție a datelor noyb la autoritatea austriaca de protecție a datelor evidențiaza modul in care „halucinațiile”…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, vine in Europa! Anunțul vizitei a fost facut de seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Acesta anunțat ca liderul chinez va efectua o vizita in perioada 8-10 mai. Președintele Chinei vine in Europa, chiar la prietenul lui Vladimir Putin, la Viktor Orban.…

- Codruța Kovesi a aratat și astazi ca, deși este șefa Parchetului European (EPPO), privește, in continuare, atent, spre Romania. Procurorii din subordinea sa au efectuat astazi opt percheziții in județul Galați. Procurorii din cadrul biroului din Romania al EPPO, aflat in subordinea Codruței Kovesi,…

- 30.000 de euro pentru mituirea unor judecatori, cu speranța ca va fi condamnat cu suspendare. Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 martie 2024, a doi inculpați, pentru comiterea unor infracțiuni de trafic de influența și cumparare de influența. In luna februarie…