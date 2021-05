Aproximativ 50 de persoane au fost arestate în Finlanda în timpul unei manifestaţii anti-restricţii Aproximativ 50 de persoane au fost arestate sâmbata la Helsinki în timpul unei manifestații împotriva masurilor luate de guvernul finlandez în contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat politia pe Twitter, scrie Agerpres.

Manifestatia, care a reunit pâna la 300 de persoane în centrul capitalei finlandeze, a fost dispersata de fortele de ordine, care nu au raportat niciun incident major, relateaza AFP.

Întâlnirile publice cu mai mult de sase persoane sunt interzise la Helsinki din cauza pandemiei, iar organizatorii au anuntat o demonstratie…

Sursa articol: hotnews.ro

