Aproximativ 4.000 de legumicultori din județul Olt au depus documentele pentru ajutorul de minimis Aproximativ 4.000 de legumicultori din judetul Olt, care au solicitat ajutor de minimis pentru cultivarea legumelor in spatii protejate, au depus documentele justificative la Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Olt si vor primi pana la finalul anului sumele prevazute in program. "Data limita pentru depunerea documentelor justificative a fost 3 decembrie. Pana la aceasta data au depus documentele justificative aproximativ 4.000 de solicitanti dintre cei 4.370 de legumicultori care au notificat APIA pentru efectuarea controalelor in teren inainte de recoltare", a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

