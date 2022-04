Aproximativ 3,8 milioane de persoane din Germania nu au folosit niciodată internetul Circa 3,8 milioane de persoane din Germania sau 6% dintre cetatenii germani cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani nu au folosit niciodata internetul, conform datelor oficiale publicate marti de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1,5 milioane de chestionare au fost finalizate in primele doua saptamani de la debutul Recensamantului populatiei si locuintelor, a anuntat, luni, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, intr-o conferinta de presa. Andrei a punctat cazul Botoșaniului, județul…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5.058.000 persoane in trimestrul IV 2021, in scadere cu 15.000 persoane fata de trimestrul precedent, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut joi zeci de percheziții in Dambovița, in cadrul unor ordine europene de ancheta și alte 9 in Germania și Marea Britanie la persoane suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, camata și șantaj. Fii…

- Irlanda, Austria, Germania, Croatia, Letonia si Romania sunt singurele state membre UE care au raportat un declin al economiei in trimestrul patru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.…

- Circa 50 de persoane au donat sange, marti, pentru raniti in razboiul din Ucraina, iar numarul solicitarilor de donare de sange este in crestere, au informat reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sankt Petersburg va pierde circa 60-70 de milioane de euro dupa ce UEFA a decis vineri ca finala editiei din acest an a Ligii Campionilor sa nu mai aiba loc in acest oras, dupa invazia rusa din Ucraina, scrie EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 5,87 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Austria, Germania, Romania si Letonia sunt singurele state membre care au raportat un declin al economiei in trimestrul patru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres. Fii la curent…