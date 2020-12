Aproximativ 120.000 de doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2 pentru județul Braşov In judetul Brasov vor functiona 27 de centre de vaccinare, iar fiecare va fi deservit de un medic si trei asistente. Prefectul județului Brașov, Mihai Catalin Vasii, președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, a avut luni o discuție preliminara cu directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Brașov, dr. Andrea Neculau, privind aplicarea Strategiei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 la nivelul județului Brașov. Prin decizia Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, in județul Brașov vor funcționa 27 de centre de vaccinare,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe avertizari de ceata si vizibilitate redusa in judetele din Regiunea Centru, inclusiv județul Brașov. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Covasna, Mures, Harghita și Sibiu…

- Aproape toata tara se afla sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, inclusiv județul Brașov. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in mai multe localitați din judetul Brasov se va semnala ceata care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri si, izolat,…

- O avertizare de tip cod galben de vreme severa imediata a fost emisa de meteorologi pentru județul Brașov, in aceasta dimineața. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, in mai multe localitați se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitații sub 200 metri. Localitațile vizate din județul…

- Vrei sa știi ce se intampla la Brașov in timpul procesului electoral? Newsbv.ro te va ține conectat la toate evenimentele din perioada alegerilor. Aici vei gasi declarații ale candidaților, daca sunt incercari de frauda electorala, prezența la vot. In municipiul Brașov sunt așteptați la urne 245.179…

