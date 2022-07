Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calarasi – Punctul de Trecere a Frontierei Calarasi, impreuna cu comisari din cadrul Garzii de Mediu Calarasi, au descoperit, in urma efectuarii controlului a doua ansambluri rutiere, cantitatea de 19.000 kg deseuri din sticla, pentru…

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Bors II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu peste 31.000 kilograme de deseuri constand in cauciucuri uzate si imbracaminte…

- Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarași, alaturi de lucratori ai Oficiului privind Protectia Consumatorului Calarasi, nu au permis intrarea pe teritoriul Romaniei unui ansamblu rutier care transporta aproximativ 18.438 kg haine second-hand. In data de 10.07.2022,…

- Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarași alaturi de comisari ai Garzii de Mediu Calarași nu au permis intrarea pe teritoriul Romaniei a doua ansambluri rutiere care transportau aproximativ 50 de tone deșeuri din șpan metalic. Acestea erau incarcate din Bulgaria si…

- Doua camioane care transportau in total 46,5 tone de cauciucuri uzate au fost oprite la intrarea in tara de catre comisari ai Garzii de Mediu Arad, pentru ca firma la care urmau sa ajunga nu indeplineste conditiile legale pentru a prelua astfel de deseuri, potrivit Agerpres.Garda de Mediu Arad a anuntat,…

- ​Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarași alaturi de comisari ai Garzii de Mediu Calarași nu au permis intrarea pe teritoriul Romaniei unui ansamblu rutier care transporta aproximativ 15 tone deșeuri din hartie și plastic. Acestea erau incarcate din Bulgaria si erau…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, pe sensul de intrare in tara, trei cetateni afgani ascunsi in remorca unui auto marfar.In data de 29.04.2022, in jurul orelor 09:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…