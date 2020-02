Stiri pe aceeasi tema

- ​Toshiro Muto, presedintele Comitetului de Organizare al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a declarat ca nu este luata în calcul varianta amânarii sau anularii JO, el precizând ca exista multe “zvonuri iresponsabile” în contextul raspândirii coronavirusului, relateaza…

- ”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari ale expertilor din domeniul sanatatii, inchidem birourile noastre corporative, magazinele si centrele de contact din China continentala, pana pe 9 februarie" , a anuntat Apple intr-un comunicat, anuntand ca asteapta sa redeschida magazinele,…

- MAE precizeaza ca, in urma informatiilor aparute in presa privind aparitia unui posibil caz de infectie cu coronavirus la un cetatean roman din Republica Italiana, Ambasada Romaniei in Italia a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile competente in vederea obtinerii unor informatii…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, vineri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins formatia Indiei cu scorul de 3-2, in meciul decisiv din cadrul turneului preolimpic de la Gondomar (Portugalia). Punctul victoriei a fost adus de Daniela Monteiro Dodean,…

- Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism a oprit procesul de reprimire in competitii a Rusiei, ca urmare a unor noi presupuse incalcari ale regulamentelor antidoping. Asociatia a anuntat ca analizeaza nu numai posibilitatea de excludere a Rusiei din toate competitiile, dar si renuntarea…

- Fed Cup și-a schimbat formatul, iar acest lucru nu a fost de la început pe placul Simonei Halep. Apropiat al câștigatoarei de la Wimbledon, Ion Țiriac a precizat ca Simona nu va participa la FedCup, ea urmând sa se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo (din vara anului viitor).…