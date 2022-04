Stiri pe aceeasi tema

- Luni, pe 28 martie, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judeca recursul Cameliei Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP). GIP reamintește ca, pe 2 aprilie 2018, Secția pentru…

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, definitiv, ca Traian Basescu a colaborat cu securitatea ca poliție politica. ICCJ a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București. „Respinge, ca fiind inadmisibila exceptia de nelegalitate invocata…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins, miercuri, recursul fostului președinte Traian Basescu la decizia prin care a fost declarat colaborator al Securitații. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ): „Admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu. Respinge, ca fiind…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a transmis, luni, cum vor fi repartizate cauzele fostei Secții Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Incepand de luni, 14 martie, cauzele penale care privesc judecatori și procurori sunt de competența parchetelor de pe…

- Doua institutii, dintre care una este Curtea Suprema de Justitie din Romania, iar alta este Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au comunicat, intr-o luna și jumatate, cifre diferite pe cele mai intruzive metode de supraveghere in Romania, informatiile in loc sa se potriveasca…

- Inalta Curte de Casație și Justiție reia, marți, dezbaterile in cazul apelurilor declarate de Viorel Hrebenciuc și inculpații, condamnați de Curtea de Apel Brașov in mega dosarul de corupție privind drepturi de prorpietate asupra a peste 40.000 de hectare de padure din județul Brașov. In acest dosar…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curți de Casație și Justiție a venit, miercuri, cu o serie de precizari, dupa boicotul de marți de la Consiliul Superior al Magistraturii, cand șapte dintre membrii, procurori și judecatori, au blocat ședința de plen, impiedicand astfel inlocuirea unui reprezentant al…