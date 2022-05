Aprobat de Putin: Rusia va avea propria Wikipedia. Cum „va arăta” Președintele rus Vladimir Putin a susținut crearea unei alternative ruse la faimoasa enciclopedie online Wikipedia. Liderul Kremlinului a afirmat ca „acum este imposibil sa folosești Wikipedia”. Oficialul s-a intalnit cu șeful societații ruse „Znanie” („Cunoaștere”), Maxim Dreval, cu care a discutat despre crearea enciclopediei alternative. „Desigur, informațiile obiective, importante, aprofundate și chiar prezentate frumos, talentat, sunt foarte solicitate, pentru ca numai Wikipedia nu poate fi folosita. Noi inșine cunoaștem calitatea acestor informații. Cand apar oameni talentați care sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

