Stiri pe aceeasi tema

- SUA au inregistrat un nou record sumbru privind numarului de decese provocate de noul coronavirus. 3 936 de oameni au murit in ultimele 24 de ore.Totodata, s-au inregistrat peste 250 000 de cazuri noi de imbolnavire.

- BILANT coronavirus 12 decembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 6.333 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 551.900. S-au inregistrat 148 de decese, intre care si un copil,…

- Deputatul Sebastian Radu a murit in aceasta dimineața in urma unor grave complicații provocate de infecția cu Coronavirus. El se afla intr-o clinica din Germania, dupa ce, inițial, a fost internat, la inceputul lunii noiembrie, la Buzau, iar dupa cateva zile, dupa inrautațirea starii sale, a fost transferat…

- Autoritațile au confirmat miercuri 4.916 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 15.701 de teste. Bilanțul deceselor este unul mare: 135 de oameni au murit. Numarul pacienților internați in stare grava la ATI este de 1.260.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Vanzarile cu amanuntul in Germania au inregistrat o revenire peste asteptari in octombrie, dupa ce au scazut in septembrie, arata datele oficiale publicate miercuri sugerand ca relansarea celei mai mari economii europene inainte de intrarea in izolare partiala a fost sustinuta de consumatori, transmite…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. "Potrivit bilantului actual, au murit...

- SUA au atins miercuri pragul de 250.000 de decese cauzate de COVID-19 de la inceputul pandemiei, potrivit unui bilant difuzat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva Covid-19Tara, unde…

- Situația a ieșit de sub control in Italia! Țara a inregistrat cel mai mare numar de decese ale persoanelor bolnave de COVID-19, din ultimele 6 luni. Ministerul Sanatații a raportat 353 de morți.