Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul britanic de externe James Cleverly au cerut impreuna, marti, respectarea legii in Pakistan dupa arestarea fostului premier Imran Khan, eveniment care a provocat manifestatii in intreaga tara, transmite AFP, citat de Agerpres."Vrem doar ca orice…

- E haos total in Franța, unde francezii au ieșit pe strazi pentru a protesta impotriva masurilor adoptate de președintele Macron. De 1 mai, strazile marilor orașe au aratat ca dupa razboi, unde sute de persoane au fost ranite in urma confruntarilor dintre manifestanti si fortele de ordine produse in…

- Curentul electric pentru consumatori urmeaza sa se ieftineasca. Directorul ANRE, Eugen Carpov, a declarat ca o decizie va fi luata in doua saptamani. „Așteptam calculele de la companiile de distribuție, in condițiile in care aceasta nu cumpara energia de la Cuciurgan, ci de la compania de stat Energocom.…

- Poliția din Pakistan a arestat zeci de susținatori și consilieri ai fostului prim-ministru Imran Khan dupa razii in doua orașe, ca parte a reprimarii celor implicați in recentele altercatii cu forțele de securitate, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inalta Curte din Islamabad a anulat sambata, 18 martie, audierea fostului premier Imran Khan, 70 de ani, acuzat ca nu a declarat cadourile primite și nici nu le-a transferat la Toshakhana, depozitul guvernamental in care sunt pastrate darurile de la oficiali straini, din cauza ciocnirilor dintre susținatorii…

- Un tribunal din Pakistan a ordonat poliției sa suspende o operațiune de arestare a lui Imran Khan, dupa ciocniri violente intre susținatorii fostului premier și forțele de ordine in fața casei sale, scrie The Guardian.

- Poliția pakistaneza și susținatorii lui Imran Khan, fost premier al Pakistanului, duc lupte grele, marți, in fața casei fostului oficial in orașul Lahore, in estul țarii, relateaza Reuters. Confruntarile au provocat ranirea mai multor oameni de ambele parți și au loc in condițiile in care pe numele…

- Politia georgiana a arestat cel putin 66 de persoane marti, la Tbilisi, la manifestatii impotriva unei legi controversate a ”agentilor straini” impotriva presei si ONG-urilor, anunta miercuri autoritatile din aceasta fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza AFP. Intr-un comunicat, ministerul…