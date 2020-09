Aproape jumătate dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute sau pensionării Aproape jumatate dintre romani (43%) nu sunt pregatiți sa faca fața unor cheltuieli neprevazute sau pensionarii, conform unui chestionar derulat de Asociația CFA Romania. Vestea buna este ca 44% dintre respondenți pot fi considerați independenți financiar. Restul de 13% au un grad mediu de independența. Chestionarul CFA a urmarit masurarea gradului de independența financiara, definit ca posibilitatea de a putea gestiona cheltuieli neprevazute, pierderea sau diminuarea unei surse a venitului sau posibilitatea de a suplimenta pensia cu venituri proprii. Raspunsurile arata o Romania rupta in doua,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

