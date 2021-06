Stiri pe aceeasi tema

- Peste 95% dintre romani doresc extinderea retelelor de gaze cu finantare din partea statului, ceea ce inseamna ca oamenii sustin politica actualului Guvern de a aloca fonduri catre aceste investitii, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a participat la lansarea celei de-a treia…

- Aproape jumatate dintre romani, respectiv 40%, iau in considerare posibilitatea de a incheia un contract pentru furnizarea de electricitate cu alta companie decat in prezent, a afirmat, marti, Remus Stefureac, director INSCOP, intr-o conferinta de presa. El a participat la lansarea celei de-a treia…

- Aproape jumatate dintre romani (47%) cred ca pandemia COVID-19 va mai dura cel putin 2-3 ani, in timp ce 30% considera ca se va incheia in acest an, releva un sondaj de opinie la nivel national realizat de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) al Academiei Romane si Elicom

- Centrul de Cercetari Sociologice LARICS, in parteneriat cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane au lansat Barometrul de Securitate a Romaniei, ediția aprilie 2021. Citește și: Comisia Europeana propune o identitate digitala sigura pentru toți europenii Barometrul…

- Stelian Țurlea prezinta in Mediafax cartea zilei. Este vorba despre 'Romania comunista (1948-1985). O analiza politica, economica și sociala', de Michael Shafir. Ce rost poate avea publicarea unei traduceri 35 de ani mai tarziu, intr-un context social care se vrea cu totul diferit de cel de…

- Teoriile conspiraționiste privind pandemia au un succes ingrijorator la romani. Este una dintre concluziile Barometrului de Securitate al Romaniei, care a analizat percepția romanilor asupra crizei COVID și asupra situației politice din lume. Centrul de cercetari sociologice LARICS, in parteneriat cu…

- Cercetatorii Oana Teodora Moldovan si Silviu Constantin de la Institutul de Speologie "Emil Racovita" al Academiei Romane au semnat recent, in revista Nature, alaturi de un colectiv international de arheologi si speologi, un articol care demonstreaza ca a existat un transfer genetic, rezultat in urma…

- Primul an incheiat in era pandemiei de coronavirus a adus cu el si o hemoragie de narative false. Majoritatea au fost punctuale si au avut efecte pentru o perioada scurta, scrie Laboratorul de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica pe blogul de pe adevarul.ro.