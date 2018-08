Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Abu Dhabi au ordonat luni arestarea a trei "vedete ale retelelor de socializare", acuzate de participarea la "Kiki challenge", o provocare la moda, care consta in a te filma in timp ce cobori din masina si apoi dansezi langa aceasta, informeaza AFP. Cei care participa…

- Aroganța suprema! Mașina înmatriculata cu mesaj explicit pentru PSD este reala și circula în București. Proprietarul a dat o suma importanta pe placuțele preferențiale, dar spune ca a meritat investiția.

- O noua provocare a inceput sa prinda tot mai mult pe rețelele de socializare. ”In My Feelings Challenge” face referire la single-ul ”In My Feelings” de pe albumul pe care rapperul Drake l-a lansat la inceputul acestei luni. Provocarea a fost lansata de Shiggy. Mare fan Drake, cantarețul jamaican a…

- Totul s-a petrecut in orasul Novorossiisk, regiunea Krasnodar din Rusia. O femeie s-a apucat sa traverseze pe trecerea de pietoni, dar o șoferița gravita o claxoneaza, sugerandu-i sa se grabeasca. Nemultumita, femeia de pe trecere loveste geamul masinii cu sacoșele pe care le avea in mana. Imagini…

- Un urangutan a sarit pe un excavator, in Indonezia, pentru a proteja padurea. Astfel, urangutanul nervor și curajos a incercat sa iși salveze padurea de taietorii de lemne, punandu-se in fața unui excavator și lovindu-i cuva, scrie Now This News.com. Un muncitor chiar a filmat momentul, iar videoclipul…

- Brigitte Sfat a publicat imaginea cu tanara care se afla in mașina soțului ei, atunci cand a fost prins baut la volan. Soția fostului tenismen a ținut sa precizeze ca nu vrea sa mai fie sunata pentru a da detalii despre dimineața in care Ilie Nastase a fost incatușat. Brigitte Sfat a publicat pe contul…

- Imagini cutremuratoare!Rasturnare de situatie in cazul accidentului groaznic! Soferul mort isi injunghiase sotia cu putin timp inainte sa intre cu masina in TIR (foto) Rasturnare de situatie in cazul accidentului de la Tarnava de Cris! Soferul mort isi injunghiase sotia cu putin timp inainte sa intre…

- Imagini cutremuratoare:Tanara de 26 de ani ucisa de propriul sot. Crima a fost descoperita dupa un accident de circulatie. Criminalul a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp.foto Un tanar in varsta de 29 de ani si-a ucis sotia de 26 de ani, joi dimineata in urma unei dispute, iar apoi…