- Zeci de zacaminte de materii prime, inclusiv o mina de aur, in valoare totala estimata de 12,4 trilioane de dolari, au ajuns pe mana invadatorilor ruși de la inceputul razboiului din Ucraina. „De la inceputul invaziei, in februarie, Kremlinul și-a extins constant proprietațile. Potrivit directorilor…

- FCU Craiova 1948 a pierdut derby-ul cu CS Universitatea Craiova, scor 1-2, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Patronul echipei FCU Craiova 1948 formației gazda, Adrian Mititelu, a pus infrangerea gruparii sale pe seama norocului pe care l-au avut adversarii. „Am jucat cu o echipa foarte puternica.…

- „Tovarasia" Xi Jinping – Putin, pe sfarsite. Cand presedintele Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China si Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaste „limite".…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa devina cel mai mare investitor in cel mai inalt baraj din lume, aflat in Tadjikistan, au declarat oficiali UE pentru Reuters. Mișcarea are ca scop sa ajute Asia Centrala sa-și reduca dependența energetica de Rusia și, de asemenea, este energia rusa și o parte a raspunsului…

- Agentia Internationala pentru Energie a avertizat Europa sa se pregateasca imediat pentru intreruperea completa a exporturilor de gaze rusesti in aceasta iarna, indemnand guvernele sa ia masuri pentru a reduce cererea si a mentine deschise centralele nucleare vechi, scrie Financial Times. Fatih Birol,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa deschida negocierile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si respecta promisiunea de integrare a Balcanilor de Vest, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz, in a doua zi a unui turneu in regiune, relateaza Reuters. Intr-o declaratie sustinuta la…

- Japonia a mobilizat avioane de lupta dupa ce mai multe aeronave de razboi rusești și chinezești s-au apropiat de spațiul sau aerian marți, cand Tokyo gazduia liderii gruparii Quad, care include și Statele Unite, a declarat ministrul apararii Nobuo Kishi, potrivit Reuters. Tokyo a transmis „ingrijorari…