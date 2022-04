Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4,6 milioane de refugiati ucraineni si-au parasit tara dupa invazia comandata de presedintele rus Vladimir Putin pe 24 februarie, a anuntat Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) intr-un raport publicat marti, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Potrivit UNHCR, numarul…

- "In prezent, intre 25.000 si 30.000 de ucraineni se intorc in fiecare zi in tara. Spre deosebire de primele zile ale razboiului, cand cei mai multi dintre ei erau barbati, acum printre ei se afla si femei, copii si persoane varstnice", a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului de graniceri din…

- Cand a izbucnit razboiul in Ucraina, tanarul Avi Schiffmann și-a dorit sa faca un lucru util pentru ucraineni. La 28 februarie, tanarul american in varsta de 19 ani se afla la o manifestare locala de susținere a Ucrainei la San Diego (California). Dar și-a dat seama ca nu este suficient. Avi Schiffmann…

- Facebook actualizeaza secțiunea Ajutor de la comunitate ca resursa principala pe Facebook, unde cetațenii ucraineni și alte persoane din regiune pot gasi informații veridice de la Inaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Agenția ONU pentru Refugiați, Organizația Internaționala pentru…

- Meta actualizeaza Community Help ca resursa centrala pe Facebook, unde cetatenii ucraineni si alte persoane din regiune pot gasi informatii de incredere de la Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Organizatia Internationala pentru Migratie si de la societatile locale de Cruce…

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat joi Mihailo Podoliak, consilier al oficiului prezidential al Ucrainei, citat de Reuters. "Este imposibil sa spunem daca centrala nucleara de la Cernobil este sigura dupa un atac complet lipsit de sens din partea rusilor",…

- Romania s-a pregatit sa primeasca peste 500.000 de refugiați din Ucraina, in cazul unui conflict cu Rusia, a declarat marți ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, care a adaugat ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe”, potrivit Agerpres."Exista mai multe estimari, dar am putea sa primim…