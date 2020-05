Aproape 80% din Pădurile Brașovului sunt în zone de protecție Din 7.820,3 hectare de fond forestier din jurul orașului, 6.199,7 ha se regasesc in arii protejate sau sunt padure parc, 1.489 ha sunt destinate producției, iar 3,5 ha sunt pepiniere. Chiar daca exista percepția ca Padurile Brașovului sunt vulnerabile, fiind expuse in orice moment riscului taierii necontrolate sau ilegale, realitatea este alta, pentru ca, in mare parte, zonele impadurite de langa oraș sunt supuse diferitelor forme de protecție. Fondul forestier administrat de Regia Padurilor Kronstadt este imparțit in mai multe zone, iar aproape 80% din suprafața aflata in jurul municipiului Brașovului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

