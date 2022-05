Stiri pe aceeasi tema

- Colterm SA a incasat de la Administrația Fondului de Mediu cea de a doua cea mai mare amenda din istoria municipalitații – 71.862.221 lei pentru neachiziționarea certificatelor de CO2. Asta dupa ce administrația condusa de Dominic Fritz a refuzat sa le cumpere pentru perioada pana cand compania de…

- Administrația Fondului de Mediu pregatește o noua amenda pentru societatea Colterm, pentru certificatele de mediu pe care aceasta trebuie sa le achiziționeze, spune consilierul local Radu Țoanca. Daca cele peste 150.000 de certificate nu vor fi cumparate amenda aferenta este de 15 milioae de euro. Deocamdata,…

- Primarul Timișoarei intra direct in istorie la un an jumatate de cand a preluat funcția, și asta deoarece sub „bagheta” sa, se acumuleaza datorii istorice. Mai vine o amenda de 15 milioane de euro, tot pentru Colterm, iar falimentul este iminent și depinde doar de Administrația Fondului de Mediu. Ca…

- Certificatele CO2 sunt pe cale de a aduce o noua amenda consistenta pentru societatea de termoficare din Timișoara: 15 milioane de euro. Consilierul local Radu Țoanca (PSD) susține ca falimentul Colterm este „iminent și depinde de Administrația Fondului de Mediu”. Conform consilierului local, Administrația…

- Singurele certificate pentru emisii de gaze cu afect de sera (EUA) cumparate raman cele pe care Colterm le-a achizitionat pentru doua luni si 6 zile, adica aferente perioadei de dupa intrarea in insolventa, intre 26 octombrie si 31 decembrie 2021, respectiv 79.306 de certificate EUA. Primarul Dominic…

- “Halucinant! Prejudiciu de 30 de milioane de euro creat de Fritz! Stimati timisoreni, sarlatanul ajuns prin intoxicare informationala si manipulare, prin propaganda pe bani foarte-foarte multi, pusi la bataie de grupuri de interese oculte, Primar al Timisoarei, s-a autodepasit in mizerabilitate, astazi,…

- Discursul in disputa dintre USR și PNL se acutizeaza in administrația locala timișeana. Dominic Fritz a spus luni despre fostul primar liberal al Timișoarei ca este un ”țepar notoriu”, Alin Nica, președintele liberalilor timișeni ii raspunde și spune ca cel care este teoretic colegul sau de alianța …

- A fost nevoie de sute de imagini ale mizeriei de pe strazile orașului postate pe rețele sociale de timișoreni. A fost nevoie de materiale in presa locala și naționala și, in final, de o amenda data Primariei de catre Garda de Mediu, pentru ca administrația Fritz sa schițeze un gest, și aceasta de imagine.…