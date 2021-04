Aproape 55.000 de români au fost imunizați în ultimele 24 de ore In Romania au fost vaccinate impotriva COVID-19, in ultimele 24 de ore, aproape 55.000 de persoane, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Au fost imunizate 54.949 de persoane: 46.797 cu Pfizer, 4.718 cu Moderna și 3.434 cu AstraZeneca. Au fost raportate 184 reacții adverse In acest interval, au fost raportate 184 reacții adverse – 81 dupa vaccinarea cu serul AstraZeneca, 69 dupa vaccinarea cu Pfizer și 34 dupa vaccinarea cu serul Moderna. De la debutul campaniei, au fost vaccinate 2.155.906 de persoane In total, de la debutul campaniei, au fost vaccinate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

