Pana astazi, 9 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (COVID-19), dintre care 21.056 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, iar 767.219 oameni au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.469 de teste RT-PCR și 11.150 de teste rapide antigenice. Grupul de Comunicare Strategica a mai anunțat, in cadrul informarii, ca numarul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.126, in creștere fața de 1.098 ieri. Va reamintim, cel mai mare numar de cazuri noi in decurs de 24…