In județul Brașov sunt 71 de unitați de invațamant, eligibile, care au elevi cu risc crescut de abandon școlar. Dintre acestea 49 de școli și licee au depus cerere pentru finanțare prin Programul pentru Reducerea Abandonului Școlar. Este vorba de doua unitați din municipiu – Școala 12 și Școala 14, restul fiind din județ, din Teliu, Sacele, Șoarș, Rupea, Parau etc. Lista finala a unitaților de invațamant beneficiare de granturi va fi aprobata prin ordin al ministrului Educației, cel tarziu in data de 30 martie. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența, iar…