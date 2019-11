Aproape 400.000 de români din diaspora au votat până azi dimineaţă 383.200 de romani din diaspora au votat pana in aceasta dimineata la ora 6.00la turul al doilea al prezidențialelor. Dintre aceștia 17.503 au votat prin corespondenta, potrivit Biroului Electoral Central. Comparativ, la aceeași ora, la primul tur s-au prezentat la urne 298.231 alegatori. Un numar de 25.189 de romani au votat prin corespondența, la primul tur al alegerilor prezidențiale. Cei mai mulți votanți, pana in prezent, sunt la o secție din Londra, și anume 3.873 de votanți. Multe persoane au votat și la Bruxelles – 2.347 și respectiv in Chișinau – 1.912. La polul opus sunt Teheran-ul (Iran)… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

