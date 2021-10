Aproape 34.000 de persoane s-au vaccinat la maratonul organizat în București Aproape 34.000 de persoane s-au vaccinat la maratonul organizat in București, de vineri pana luni dimineața, potrivit informațiilor furnizate de CNCAV. In total, in acest interval, s-au vaccinat in București aproape 67.000 de persoane. Mii de persoane s-au imunizat la cele 6 centre de vaccinare deschise non-stop la maratonul vaccinarii in București: Romexpo -7.202, Circul […] The post Aproape 34.000 de persoane s-au vaccinat la maratonul organizat in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

