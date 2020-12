Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 173 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 842 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 81, Lugoj – 14, Ciacova – 5, Deta – 1, Faget – 6, Recaș – 3, Sannicolau […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 278 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.296 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 152, Lugoj – 8, Ciacova – 2, Deta – 2, Faget – 3, Gataia – 7, […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 302 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.447 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 164, Lugoj – 11, Buziaș – 1, Ciacova – 6, Deta – 1, Faget – 2, Jimbolia – […]…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara continua sa scada, ajungand la 7,41 dupa ce ieri a fost 7,72. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 6,85; Faget – 3,24; Gataia -5,24 ; Jimbolia- 5,89; Recaș – 3,58; Sannicolau Mare -6,58; Barna –…

- Autoritațile au anunțat ca fac o analiza privind necesitatea carantinarii municipiilor Timișoara și Lugoj, insa, in ultimele 24 de ore in cele doua localitați rata de infectare cu noul coronavirus a scazut, de la 8,03 la 7,72 cazuri/1.000 de locuitori in Timișoara și de la 7,17 la 7,05 cazuri/1.000…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost raportate 363 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.021 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 162, Lugoj – 35, Ciacova – 23, Deta – 2, Faget – 6, Gataia – 2, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 315 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 912 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 142, Lugoj – 32, Buziaș – 1, Ciacova – 2, Gataia – 1, Jimbolia – 10, Recaș […]…

- Prefectura Timiș a informat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 397 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.649 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 204, Lugoj – 30, Buziaș – 1, Ciacova -1, Gataia – 2, Jimbolia – 4, Recaș…