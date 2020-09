Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu prezentat astazi de Consiliul International al Infirmeriei (ICN), circa 3 milioane de angajati din domeniul sanitar s-au imbolnavit de COVID-19. Asta reprezinta 10% din cele aproape 30 de milioane de cazuri inregistrate la nivel mondial. Consiliul International al Infirmeriei cere…

- In plus, cel putin o mie de infirmieri si infirmiere au murit in 44 de tari, cifra care ar putea fi mult mai mare data fiind lipsa de date in numeroase retele sanitare, potrivit raportului citat. ICN, care coordoneaza diverse organisme nationale din domeniul infirmeriei si a facut un sondaj pe tema…

- Circa 66% dintre romanii intentioneaza sa isi ajusteze cheltuielile, arata un studiu privind comportamentul financiar in contextul pandemiei COVID-19 realizat de BNP Paribas Personal Finance, pe cei 650.000 de clienti ai companiei sub care lucreaza in Romania, Cetelem.

- "Echipele contractorilor companiei de distributie Delgaz Grid au inceput, in luna august, lucrarile de executie in teren pentru implementarea proiectului, fiind montate deja circa 1.000 de contoare inteligente si 160 de tablouri electrice (firide)", a anuntat compania. Investitia, de peste 45 milioane…

- Potrivit datelor prezentate duminica la ora 20.30 (luni, 00.30 GMT) de Universitatea americana Johns Hopkins, Statele Unite au inregistrat circa sase milioane de cazuri de contaminare cucu COVID-19, conform Agerpres. Universitatea cu sediul in orasul Baltimore (Maryland), in nord-estul Statelor Unite…

- Din 5,57 milioane de angajati romani, doar 1,5 milioane ar putea, teoretic, sa lucreze de acasa. Circa 37% din forta de munca din UE poate sa isi desfasoare activitatea online, conform unui studiu VoxEU.org, potrivit Mediafax.Centrul pentru Cercetare Economica si Politici (CEPR) a realizat…

- De cați bani au nevoie Tarom și Blue Air, pentru a se redresa in urma pierderilor generate de pandemie. Min. Transporturilor: Fara aceste ajutoare de stat, risca falimentul Ministerul Finantelor ar putea garanta imprumuturi in valoare de 600 de milioane de lei pentru operatorii aerieni Tarom si Blue…

- Primul lot in lupta cu Covid-19 din partea UE și OMS a ajuns astazi la Chișinau și a fost transmis in cadrul unei ceremonii, la care au fost prezenți mai mulți oficiali, printre care și premierul Ion Chicu, ministra Sanatații Viorica Dumbraveanu și ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau,Peter Michalko.…