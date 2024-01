Aproape 21.000 de persoane au obtinut dreptul de a profesa sau a continua sa profeseze in domeniul asigurarilor, absolvind examenele ISF - Raport 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantul Ferma Dacilor a fost cuprins in totalitate de flacari marți dimineața. Pompierii s-au luptat din greu cu amploarea incendiului. Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la resortul Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Un copil și patru adulți au murit,…

- Descinderi de amploare in Dambovița, joi de dimineața, intr-un dosar de evaziune fiscala și marturie mincinoasa in care patru persoane fizice sunt suspectate ca in ultimii ani au construit imobile pe care le-au vandut, menționand in documente subevaluat, uneori doar a terenurilor. Din investigațiile…

- Baiatul de 18 ani promovase proba practica pentru examenul de permis de conducere și a ieșit cu mașina in oraș. Polițiștii l-au oprit in urma unui control de rutina, dar nu a putut sa le prezinte permisul pentru ca inca nu il primise, așa ca acum este anchetat penal.

- Deși pescuirea sturionilor este interzisa in Romania dar și in țarile riverane Marii Negre, pe Dunare braconierii continua sa pescuiasca morun, nisetru, pastruga și cega, chiar cu ajutorul unor navoade de sute de metri, pentru pescuit industrial. O echipa de comisari de la Garda de Mediu din Galați…

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a informat ca Romania a obținut dreptul de veto fara repercursiuni, prin intermediul procesului deschis al Curții de Justiție al Uniunii Europene (CJUE), și a explicat avantajele noastre fața de Austria. „Mai e un lucru extrem de important și trebuie sa rețina autoritațile…

- CNAS anunța imbunatațiri in domeniul asigurarilor sociale de sanatate. Ce se va schimba Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat ca a inceput un proces de optimizare si modernizare a modului in care se realizeaza contractarea și decontarea serviciilor medicale in toate domeniile de asistența…

- Departamentul pentru resurse naturale al Chinei a efectuat, de asemenea, investigatii la fata locului cu privire la utilizarea terenurilor intreprinderilor Foxconn din provinciile Henan si Hubei si in alte parti, a scris tabloidul nationalist Global Times. Publicatia nu a detaliat investigatiile sau…