Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ a fost confirmat un caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 222 teste efectuate (din care 72 teste rapide). Singurul caz nou a fost inregistrat in localitatea Otelec. Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate cinci cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.910 teste efectuate (din care 571 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (4) și Giarmata (1). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate patru cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.707 teste efectuate (din care 323 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (3) și Lenauheim. Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate patru cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.548 teste efectuate (din care 355 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (doua), Birda și Gottlob (cate unul). Coeficientul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate trei cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 350 de teste efectuate (din care 154 teste rapide). Cazurile noi sunt din Gottlob, Timișoara și Traian Vuia. Coeficientul infectarilor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 10 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.792 de teste efectuate (din care 455 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (9) și Satchinez (1). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 24 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.824 de teste efectuate (din care 615 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (9). Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 110 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.056 de teste efectuate (din care 568 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (52). Coeficientul infectarilor…