- 365.212 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 4.900 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 149 de noi decese și 1.187 de pacienți la Terapie Intensiva, numar fara precedent.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Aproape 7.100 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate in Romania in aceasta dupa-amiaza, bilanțul total al infecțiilor ajungand la 360.281, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate și 113 decese Covid-19 in ultimele 24 de ore, inclusiv un baiețel de…

- 258.437 de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana acum in Romania, cu un numar-record de cazuri noi raportate pentru utimele 24 de ore: 7.733. Ultimul bilanț a adus cifre fara precedent și la decese, 120, și la bolnavi aflați in Terapie Intensiva: 974.La ora 13.00, Grupul de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 28 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222.559 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 159.855 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Alte peste 4.000 de noi cazuri COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, pentru a treia zi consecutiv. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 172.516, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima zi au fost raportate 75 decese cu COVID-19, iar numarul pacienților…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 16 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 172.516 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 127.076 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, 108.135 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, 3 septembrie 2020, 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.275 de pacienți au fost declarați vindecați…