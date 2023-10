Aproape 200 de cadavre, scoase dintr-o casă funerară din Colorado Ramasitele a cel putin 189 de persoane au fost indepartate de la o casa funerara din Colorado, unde au fost gasite, in urma cu doua saptamani, in stare de descompunere si depozitate necorespunzator, transmite Associated Press. Ramasitele au fost gasite de autoritatile care au raspuns la o sesizare privind un „miros dezgustator” in interiorul unei cladiri decrepite de la casa funerara Return to Nature Funeral Home din oraselul Penrose, situat la aproximativ 160 de kilometri sud de Denver. Toate ramasitele au fost indepartate de la fata locului incepand cu data de 13 octombrie, dar oficialii au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

