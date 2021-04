Aproape 2 milioane de aplicări pentru joburi noi pe Best Jobs în primul trimestru Cele mai cautate domenii, in primul trimestru, au fost Vanzari, unde s-au inregistrat peste 321.300 de aplicari, Finanțe / Contabilitate, cu peste 235.000 de aplicari, respectiv Management, cu peste 187.400 de aplicari. Candidații romani au realizat, in primul trimestru al acestui an, peste 1,93 milioane de aplicari pentru posturile disponibile pe platforma BestJobs. De asemenea, in topul preferințelor romanilor in cautarea unui loc de munca se afla: IT / Telecom – cu peste 140.100 de aplicari, Administrativ / Secretariat – 127.000 de aplicari, Tehnicieni – peste 103.400 de aplicari, Marketing… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

