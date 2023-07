Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Vest lanseaza șase noi apeluri de finanțare, in valoare totala de peste 150 de milioane de euro, dedicate mobilitații urbane. Vor putea fi finanțate reabilitari și extinderi de linii de tramvai și troleibuz, amenajari sau modernizari de piste de biciclete, achiziții…

- Dupa inchiderea primelor doua apeluri de propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Marii Negre, au fost depuse 151 de propuneri, dintre care 93 de propuneri de proiecte standard (in valoare de 101 milioane de euro) si 58 de propuneri de proiecte la scara mica (in valoare…

- Regiunea Vest are, dupa mai mult timp de așteptare, primul apel de proiecte in cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, prin publicarea primului ghid de finanțare aprobat, pentru componenta Drumuri Județene. Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest va finanța modernizarea, construirea și extinderea…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest lucreaza, in cadrul unui proiect la nivel european, prin intermediul caruia se dorește imbunatațirea implementarii politicilor de dezvoltare regionala in domeniul transformarii digitale și, prin urmare, sa contribuie la o Europa mai inteligenta Proiectul, BEST…

- Adina Valean i-a inmanat simbolic miercuri, lui Sorin Grindeanu, in Portul Constanta, doua documente care atesta cele doua granturi in valoare de aproape 60 de milioane de euro, oferite de Comisia Europeana – Directoratul de Transport, unul pentru prima faza a infrastructurii de cale ferata de intrare…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a lansat noul website al Programului Regional Vest 2021-2027, www.vest.ro, primul program de finanțare descentralizat, care dispune de fonduri europene in valoare de 1,18 miliarde de euro pentru investiții in creștere economica, inovare și digitalizare, dezvoltare…

