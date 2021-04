Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de persoane au fost vaccinate in decurs de patru ore la „maratonul vaccinarii” de la Timisoara, a declarat, vineri seara, secretarul de stat din Ministrul Sanatatii Andrei Baciu, care anunta ca astfel de actiuni vor fi organizate si in alte localitati.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 166 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1828 de teste efectuate (din care 339 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (69) și Lugoj (19). Coeficientul…